"Уральские авиалинии" начали выполнять рейсы из Жуковского в Рим

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выполнять рейсы из аэропорта Жуковский в Рим, сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.
"Открыто новое направление полетов по маршруту Жуковский - Рим - Жуковский. В сентябре полеты в Рим осуществляются один раз в неделю: по пятницам. Вылет из Жуковского в 08:30 мск, вылет из Рима в 12:20 (по местному времени). Время в пути составляет 3 часа 40 минут", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ближайшее время частоту вылетов планируется увеличить до двух в неделю. Полеты выполняются лайнерах A-320.
Аэропорт Жуковский открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября. Аэропорт Жуковский управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"). Из Жуковского выполняются в основном рейсы в ближнее зарубежье.