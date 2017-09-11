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"Уральские авиалинии" начали выполнять рейсы из Жуковского в Рим

Экономика и бизнес Транспорт
11 сентября, 13:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, сентября. /ТАСС

В сентябре полеты в Рим осуществляются один раз в неделю

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выполнять рейсы из аэропорта Жуковский в Рим, сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

"Открыто новое направление полетов по маршруту Жуковский - Рим - Жуковский. В сентябре полеты в Рим осуществляются один раз в неделю: по пятницам. Вылет из Жуковского в 08:30 мск, вылет из Рима в 12:20 (по местному времени). Время в пути составляет 3 часа 40 минут", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшее время частоту вылетов планируется увеличить до двух в неделю. Полеты выполняются лайнерах A-320.

Аэропорт Жуковский открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября. Аэропорт Жуковский управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"). Из Жуковского выполняются в основном рейсы в ближнее зарубежье.

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