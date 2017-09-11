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Китайский регулятор одобрил сделку по слиянию COSCO и OOСL

Экономика и бизнес Транспорт
11 сентября, 15:50 UTC+3

Присоединение Orient Overseas Container Lines к Cosco создаст третьего по величине контейнерного оператора в мире, превосходящего CMA CGM

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ГОНКОНГ, 11 сентября. /ТАСС/. Комиссия по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC) одобрила сделку по приобретению китайской корпорацией COSCO SHIPPING контейнерной линии Orient Overseas Container Line (OOCL), сообщается в заявлении OOIL, материнской компании OOCL.

Согласно объявленной в июле сделке, Cosco приобретет за $6,3 млрд 90,1% акций OOIL. Оставшиеся 9,9% получит другая китайская государственная корпорация SIPG.

В настоящее время Cosco занимает четвертую строчку рейтинга 100 крупнейших контейнерных линий Alphaliner. Компания оперирует флотом из 326 судов общей вместимостью 1,8 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) и имеет крупнейший среди линий в ТОП-100 портфель заказов на строительство 29 контейнеровозов вместимостью более полумиллиона TEU.

OOCL оперирует флотом из 101 судна, из которых 54 являются собственными.

Присоединение Orient Overseas Container Lines (OOCL) к Cosco создаст третьего по величине контейнерного оператора в мире, превосходящего CMA CGM. По вместимости собственного флота после поставки всех заказанных судов объединенная компания станет крупнейшей в мире.

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