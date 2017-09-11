APM Terminals продает свою долю в терминале Зебрюгге

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ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Терминальный оператор в составе холдинга AP Moller Maersk APM Terminals заключил соглашение с COSCO SHIPPING Port о продаже 76% акций контейнерного терминала в бельгийском порту Зебрюгге, следует из сообщения APM Terminals.
В результате сделки COSCO SHIPPING Ports получит 100% акций терминала второго по величине контейнерного порта Бельгии мощностью 1 млн TEU после того, как APM Terminals выкупит 25% акций, принадлежащих SIPG, и добавит их к своим 51%.
Оператор не сообщил о финансовых условиях соглашения. По данным Wall Street Journal, стоимость сделки составляет $42 млн.
APM Terminals запустил терминал Зебрюгге в октябре 2006 года, а в 2014 продал 24% акций COSCO SHIPPING Ports.
COSCO SHIPPING является крупнейшей в мире судоходной компанией по тоннажу. Терминальный оператор в составе холдинга COSCO SHIPPING Ports является вторым крупнейшим портовым оператором в мире после Hutchison Port Holdings. Контейнерные терминалы в инвестиционном портфеле компании перевалили в первом полугодии 2017 года 41,78 млн TEU, что на 11,8% больше, чем годом ранее. Зарубежные терминалы увеличили объемы на 39,8%, до 8,9 млн TEU, а их доля в совокупном обороте CSP возросла с 17% до 21,3%.
COSCO агрессивно наращивает активы за рубежом. Среди недавних приобретений холдинга 51% акций администрации порта Пирей в Греции, 35% терминала Euromax в Роттердаме, 40% контейнерного и рефтерминалов Vado в Италии и 35-летняя концессия на право строительства и оперирования новым контейнерным терминалом в порту Халифа в Абу-Даби.