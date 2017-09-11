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ГК "Максимум" приобрела более 30% акций контейнерного терминала "Экодор"

Экономика и бизнес Транспорт
11 сентября, 16:59 UTC+3

Ежемесячно "Экодор" обрабатывает более 50 пар контейнерных поездов

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. ГК "Максимум" в сентябре текущего года приобрела более 30% акций одного из крупнейших контейнерных терминалов в московском регионе - ООО Фирма "Экодор" - ст. Силикатная (на базе ОАО "Подольское ППЖТ"). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ежемесячно "Экодор" обрабатывает более 50 пар контейнерных поездов на вход/выход. Площадь терминала составляет более 7 Га, единовременная вместимость - 2,7 тыс. TEU. По итогам 2016 года объем перевалки контейнеров на терминале составил 241 тыс. TEU.

Инвестиционная программа, реализуемая в настоящее время ООО Фирма "Экодор" и ОАО "Подольское ППЖТ" предполагает существенное увеличение площади контейнерного терминала и его производственных возможностей, отмечается в сообщении.

ГК "Максимум" - оператор железнодорожного подвижного состава. В настоящее время под управлением компании находится 1,8 тыс. ед. 80-футовых фитинговых платформ.

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