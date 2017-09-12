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Механизмы субсидирования технологий для развития Арктики могут быть изменены за 3-5 лет

Экономика и бизнес Транспорт
12 сентября, 11:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, сентября. /ТАСС

"В меньшей степени это может относится к добыче, больше к технологиям по транспорту", - отметил замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Механизмы субсидирования российских технологий по глубоководной добыче углеводородов и транспортировке в арктическом регионе могут быть изменены в перспективе 3-5 лет, сообщил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, выступая на международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа.

"Возможно изменение механизмов регулирования с точки зрения специальных инвестиционных компаний, которые нацелены на поддержку в том числе шельфовых разработок. В меньшей степени это может относится к добыче, больше к технологиям по транспорту", - заметил он.

По его словам, эти задачи будут решаться в перспективе 3-5 лет.

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