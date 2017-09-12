"Трансмаш" поставит "Трансконтейнеру" 200 вагонов-платформ на 0,5 млрд руб.

ФАС: стивидоры могут получить отсрочку на полтора-два года по переводу тарифов в рублиТранспорт 12 сентября, 14:53
Следственные органы изучают сделки прежнего руководства ФК "Динамо"Спорт 12 сентября, 14:50
"Уралвагонзавод" до конца 2017 года поставит ФГК 2,4 тыс. инновационных вагоновЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:37
Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерамЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:35
Соратники Немцова обещают восстановить памятную табличку на доме в центре МосквыОбщество 12 сентября, 14:29
Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудитЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:27
В НБУ сообщили о появлении нового покупателя на "дочку" Сбербанка на УкраинеЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:15
Сборная России по футболу сыграет в первом матче на реконструированном стадионе "Динамо"Спорт 12 сентября, 14:14
Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спортеСпорт 12 сентября, 14:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ОАО "Трансмаш" (ОАО "Транспортное машиностроение", входит в состав "Трансмашхолдинга", ТМХ) подписало договор на поставку 200 единиц вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн в адрес ПАО "Трансконтейнер", сообщает пресс-служба холдинга.
По условиям договора "Трансмаш" поставит заказчику вагоны-платформы модели 13-9744-06 до конца текущего года. Первая партия платформ планируется к отправке в сентябре.
Платформа модели 13-9744-06 предназначена для перевозки одного контейнера длиной 40 футов, одного, двух контейнеров длиной 20 футов и одного, двух танк-контейнеров с максимальной массой брутто 36 тонн.
Сумма контракта составляет порядка 500 млн рублей. Договор на поставку заключен по результатам тендера ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", который состоялся в августе 2017 г.
ОАО "Трансмаш", входит в состав ТМХ, производит вагонную технику, снегоуборочные поезда, специализированные и многофункциональные платформы. Производственные мощности ОАО "Трансмаш" рассчитаны на выпуск 2-2,5 тыс. грузовых вагонов в год.
ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.