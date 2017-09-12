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"Трансмаш" поставит "Трансконтейнеру" 200 вагонов-платформ на 0,5 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
12 сентября, 13:45 UTC+3

Первая партия платформ планируется к отправке в сентябре

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ОАО "Трансмаш" (ОАО "Транспортное машиностроение", входит в состав "Трансмашхолдинга", ТМХ) подписало договор на поставку 200 единиц вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн в адрес ПАО "Трансконтейнер", сообщает пресс-служба холдинга.

По условиям договора "Трансмаш" поставит заказчику вагоны-платформы модели 13-9744-06 до конца текущего года. Первая партия платформ планируется к отправке в сентябре.

Платформа модели 13-9744-06 предназначена для перевозки одного контейнера длиной 40 футов, одного, двух контейнеров длиной 20 футов и одного, двух танк-контейнеров с максимальной массой брутто 36 тонн.

Сумма контракта составляет порядка 500 млн рублей. Договор на поставку заключен по результатам тендера ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", который состоялся в августе 2017 г.

ОАО "Трансмаш", входит в состав ТМХ, производит вагонную технику, снегоуборочные поезда, специализированные и многофункциональные платформы. Производственные мощности ОАО "Трансмаш" рассчитаны на выпуск 2-2,5 тыс. грузовых вагонов в год.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

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