ФАС: стивидоры могут получить отсрочку на полтора-два года по переводу тарифов в рубли

ФАС: стивидоры могут получить отсрочку на полтора-два года по переводу тарифов в рублиТранспорт 12 сентября, 14:53
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ряд портовых стивидоров РФ могут получить отсрочку по переводу своих тарифов в рубли на полтора-два года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Импортозамещение" глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
"Минфин собирал несколько совещаний, с 1 января эта норма (по переводу тарифов в рубли - прим. ТАСС) будет как общая введена в действие, но тем не менее есть индивидуальные особенности у каждого порта, и поэтому для некоторых портов срок будет больше. Потому что если они кредитовались за валюту и вложили эти деньги в развитие портовой инфраструктуры (например таких практик было много в Усть-Луге - прим. ТАСС), то, конечно, им нужна валютная выручка, - для них (переход - прим. ТАСС) будет немножко подольше. Я так думаю, что в течение полутора лет - двух лет мы эту историю закончим вообще, со всеми (стивидорами - прим. ТАСС)", - сказал он.
Перейти на рубли при расчете тарифов для стивидорных компаний (компаний, занимающихся разгрузкой и погрузкой в портах - прим.ТАСС) с 1 января 2018 года ранее поручил президент РФ Владимир Путин.
Как говорил замминистра транспорта Виктор Олерский, перевод тарифов в рубли не несет рисков для бизнеса. Многие участники рынка уже перевели свои тарифы в рубли, отмечал он. Но такая мера требует времени, говорили в Минтрансе, перевод должен осуществляться постепенно, чтобы не нарушать бизнес-планов компаний.