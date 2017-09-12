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ФАС выступает за постепенное снятие с портов статуса субъектов естественных монополий

Экономика и бизнес Транспорт
12 сентября, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Ранее ведомство прекратило ценовое регулирование в ряде портов с высокой конкурентной средой и ведет в них только мониторинг цен

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за постепенное снятие с морских портов статуса естественных монополий, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев в кулуарах форума "Импортозамещение".

"Стивидоры в смысле тарифного регулирования были освобождены, за исключением северных портов. Они были дерегулированы несколько лет назад и сразу подняли цены. Сейчас идут судебные процессы, - рассказал Артемьев. - Мы давно выступаем за то, чтобы не считать порты естественными монополиями. Потому что порты на одном побережье великолепно конкурируют. Поскольку это несетевые активы, их можно потихонечку отпускать на волю из-под регулирования их как естественные монополии. Это была бы хорошая, правильная реформа сокращения госсектора в экономике, и такой вариант мы поддерживаем".

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и ФАС провести анализ конкурентной среды в российских портах в 2015-2017 годах, на основе которого необходимо подготовить предложения по отмене госрегулирования в морских портах, в том числе путем отмены тарифного регулирования.

Государство с 2010 года постепенно отменяет государственное регулирование тарифов в морских портах РФ. Так, ФАС прекратила ценовое регулирование в ряде портов с высокой конкурентной средой (в частности, в порту Санкт-Петербург) и ведет в них только мониторинг цен.

Стивидорные компании, в которых тарифы дерегулированы, обязаны ежеквартально предоставлять в ФАС информацию о своих тарифах, отчитываться о своей деятельности и публиковать информацию о тарифах в установленной форме.

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