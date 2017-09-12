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Роттердам готов выделить €3 млн на минимизацию задержек в обслуживании барж

Экономика и бизнес Транспорт
12 сентября, 15:33 UTC+3

Опережающий среднерыночные темпы рост оборота в I полугодии позволил порту нарастить долю на рынке портовой перевалки северной Европы до 30,9% по сравнению с 29% годом ранее

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Материал из 1 страницы
© EPA/ROBIN UTRECHT

РОТТЕРДАМ, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация порта Роттердам готова выделить 3 млн евро на финансирование инициатив, которые позволят решить проблему узких мест, вызывающих задержки при погрузке и разгрузке барж, обусловленных реструктуризацией альянсов перевозчиков и увеличением объемов перевалки в первом полугодии, следует из сообщения администрации порта.

Свою готовность администрация озвучила в ходе встречи представителей логистического сообщества Голландии, Германии, Швейцарии, имеющих отношение к логистике доставки контейнеров через порт Роттердам, на которой стороны обсудили решения проблемы заторов на маршрутах доставки контейнеров речным и железнодорожным транспортом через крупнейший контейнерный порт Европы.

"По приглашению администрации порта Роттердам все заинтересованные стороны впервые встретились в Роттердаме в пятницу, 8 сентября, чтобы обсудить различные сигналы, начавшие поступать в последние месяцы, об увеличении времени простоев в порту", - говорится в заявлении.

Контейнерооборот порта Роттердам за первые шесть месяцев 2017 года вырос на 9,3%, до 6,7 млн TEU. При этом объемы на фидерных линиях выросли на 22,6%, на магистральных сервисах - на 6,3%.

Согласно отчету порта, опережающий среднерыночные темпы рост оборота позволил порту нарастить долю на рынке портовой перевалки северной Европы до 30,9% по сравнению с 29% годом ранее.

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