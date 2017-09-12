Роттердам готов выделить €3 млн на минимизацию задержек в обслуживании барж

Мебель из мусора будут производить в Лондоне и БерлинеСоциальная ответственность 12 сентября, 16:29
Мозер: фигуристы Столбова и Климов набирают форму семимильными шагамиСпорт 12 сентября, 16:26
РВСН провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"Армия и ОПК 12 сентября, 16:25
Мединский: заполняемость Большого театра составляет 97-98%Культура 12 сентября, 16:23
Тренер Родионенко не исключила участия гимнастки Мустафиной в чемпионате РоссииСпорт 12 сентября, 16:23
Власти проверят 20 предприятий Балашихи в рамках экологического расследованияОбщество 12 сентября, 16:21
Большой театр в новом сезоне намерен показать 10 премьер, в том числе балет "Нуреев"Культура 12 сентября, 16:18
Алкогольная индустрия искажает информацию о риске развития ракаСоциальная ответственность 12 сентября, 16:16
Греф назвал историю с овердрафтом фейком "от начала и до конца"Экономика и бизнес 12 сентября, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОТТЕРДАМ, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация порта Роттердам готова выделить 3 млн евро на финансирование инициатив, которые позволят решить проблему узких мест, вызывающих задержки при погрузке и разгрузке барж, обусловленных реструктуризацией альянсов перевозчиков и увеличением объемов перевалки в первом полугодии, следует из сообщения администрации порта.
Свою готовность администрация озвучила в ходе встречи представителей логистического сообщества Голландии, Германии, Швейцарии, имеющих отношение к логистике доставки контейнеров через порт Роттердам, на которой стороны обсудили решения проблемы заторов на маршрутах доставки контейнеров речным и железнодорожным транспортом через крупнейший контейнерный порт Европы.
"По приглашению администрации порта Роттердам все заинтересованные стороны впервые встретились в Роттердаме в пятницу, 8 сентября, чтобы обсудить различные сигналы, начавшие поступать в последние месяцы, об увеличении времени простоев в порту", - говорится в заявлении.
Контейнерооборот порта Роттердам за первые шесть месяцев 2017 года вырос на 9,3%, до 6,7 млн TEU. При этом объемы на фидерных линиях выросли на 22,6%, на магистральных сервисах - на 6,3%.
Согласно отчету порта, опережающий среднерыночные темпы рост оборота позволил порту нарастить долю на рынке портовой перевалки северной Европы до 30,9% по сравнению с 29% годом ранее.