Китайская ZPMC поставит оборудование для проекта НУТЭП в порту Новороссийск

МОСКВА, 12 сентября, /ТАСС/. Контейнерный терминал компании "ДелоПортс" (НУТЭП) заключил контракт на поставку оборудования с китайской государственной корпорацией тяжелого машиностроения ZPMC, говорится в сообщении российской компании. Сумма сделки не раскрывается.

"По условиям контракта, ZPMC поставит три крана STS грузоподъемностью 50 тонн, четыре крана RTG грузоподъемностью 50 тонн и два ричстакера. Согласно контракту, поставка ричстакеров будет произведена в порт Новороссийск в четвертом квартале 2017 года, поставка кранового оборудования - в четвертом квартале 2018 года", - отмечается в сообщении.

Как следует из сообщения, поставка оборудования намечена в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству глубоководного причала №38 на территории Новороссийского порта. Общая сумма инвестиций по проекту реализации терминала оценивается в 7,8 млрд руб., сообщается в пресс-релизе.

ООО "ДелоПортс" - российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами группы компаний "Дело" (владелец - Сергей Шишкарев) . В структуру активов входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункеровочная компания ТОС.

В 2016 году НУТЭП завершил строительство соединительного участка к новому причалу и приступил к основным работам по строительству самого глубоководного причала №38.