Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Владивостокский морской торговый порт" и "Порт Хэбэй" договорились о сотрудничестве

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 12:27 UTC+3

Стороны объединят усилия для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору "Приморье-1"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) и группа компаний "Порт Хэбэй" (КНР) подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом, сообщает пресс-служба Fesco.

Документ предполагает расширение двусторонних отношений между портами, реализацию совместных проектов на территории провинции Хэйлунцзян КНР и Приморского края РФ в сфере коммерческой логистики, отмечается в сообщении. Стороны объединят усилия для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Приморье-1".

"ВМТП выступит для группы компаний "Порт Хэбэй" партнером в рамках реализации инициативы "Один пояс - один путь", а также в использовании Северного морского пути для перевозки китайских товаров в регионы России. Группа компаний "Порт Хэбэй" в свою очередь выступит партнером ВМТП в части создания и эксплуатации CFS-складов, предназначенных для консолидации и отправки сборных грузов", - говорится в сообщении.

ПАО "ВМТП" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. По итогам 2016 года грузооборот стивидорной компании составил 5,62 млн тонн, что на 11,5% выше результата 2015 года. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.

ГК "Порт Хэбэй" - комплексное государственное предприятие в области строительства портов, развития и управления госимуществом. Включает в себя мощности портов Циндао, Цаофэйдянь, Хуангэ и около 40 небольших портов в Бохайском заливе.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также принадлежат 25,1% акций ПАО "Трансконтейнер".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
2
В Госдуме почтили память депутата Евтушенко минутой молчания
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
5
Похороны депутата Госдумы Ирины Евтушенко пройдут в Томске в субботу
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама