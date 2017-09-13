"Владивостокский морской торговый порт" и "Порт Хэбэй" договорились о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) и группа компаний "Порт Хэбэй" (КНР) подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом, сообщает пресс-служба Fesco.

Документ предполагает расширение двусторонних отношений между портами, реализацию совместных проектов на территории провинции Хэйлунцзян КНР и Приморского края РФ в сфере коммерческой логистики, отмечается в сообщении. Стороны объединят усилия для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Приморье-1".

"ВМТП выступит для группы компаний "Порт Хэбэй" партнером в рамках реализации инициативы "Один пояс - один путь", а также в использовании Северного морского пути для перевозки китайских товаров в регионы России. Группа компаний "Порт Хэбэй" в свою очередь выступит партнером ВМТП в части создания и эксплуатации CFS-складов, предназначенных для консолидации и отправки сборных грузов", - говорится в сообщении.

ПАО "ВМТП" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. По итогам 2016 года грузооборот стивидорной компании составил 5,62 млн тонн, что на 11,5% выше результата 2015 года. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.

ГК "Порт Хэбэй" - комплексное государственное предприятие в области строительства портов, развития и управления госимуществом. Включает в себя мощности портов Циндао, Цаофэйдянь, Хуангэ и около 40 небольших портов в Бохайском заливе.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также принадлежат 25,1% акций ПАО "Трансконтейнер".