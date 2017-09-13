Во французском порту Дюнкерк построят завод по производству стройматериалов

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ДЮНКЕРК, 13 сентября. /ТАСС/. Оператор балкерного терминала во французском порту Дюнкерк DMT планирует построить на территории порта завод по производству строительных материалов, говорится в сообщении администрации порта.
Инвестиции в проект, реализация которого запланирована на ближайшие два года, оцениваются в 40 млн евро. Предполагается, что строительство завода будет генерировать для порта новые грузопотоки как в экспорте, так и в импорте.
Ожидается, что в импортном трафике завод будет перерабатывать в год 300 тыс. тонн сырья, закупаемого в странах Пиренейского полуострова.
Дюнкерк является третьим по величине портом Франции и седьмым крупнейшим портом Северной Европы. На долю навалочных грузов приходится около половины оборота порта: 22,1 млн тонн из совокупного грузооборота 46,7 млн тонн в 2016 году. Контейнерный оборот порта в прошлом году увеличился на 7%, до 341 тыс. TEU.