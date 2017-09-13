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Во французском порту Дюнкерк построят завод по производству стройматериалов

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 15:10 UTC+3

Инвестиции в проект, реализация которого запланирована на ближайшие два года, оцениваются в 40 млн евро

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ДЮНКЕРК, 13 сентября. /ТАСС/. Оператор балкерного терминала во французском порту Дюнкерк DMT планирует построить на территории порта завод по производству строительных материалов, говорится в сообщении администрации порта.

Инвестиции в проект, реализация которого запланирована на ближайшие два года, оцениваются в 40 млн евро. Предполагается, что строительство завода будет генерировать для порта новые грузопотоки как в экспорте, так и в импорте.

Ожидается, что в импортном трафике завод будет перерабатывать в год 300 тыс. тонн сырья, закупаемого в странах Пиренейского полуострова.

Дюнкерк является третьим по величине портом Франции и седьмым крупнейшим портом Северной Европы. На долю навалочных грузов приходится около половины оборота порта: 22,1 млн тонн из совокупного грузооборота 46,7 млн тонн в 2016 году. Контейнерный оборот порта в прошлом году увеличился на 7%, до 341 тыс. TEU.

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