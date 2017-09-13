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ОВК сертифицировала вагон-хоппер с крышей из алюминиевого сплава

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 16:13 UTC+3

Грузоподъемность этого зерновоза увеличена до 77 тонн

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сертифицирован вагон-хоппер для перевозки зерновых грузов с крышей из высокопрочного алюминиевого сплава, следует из сообщения НПК "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) и "Арконик Россия".

Грузоподъемность этого зерновоза увеличена до 77 тонн в сравнении с существующим на отечественном рынке полностью стальным аналогом за счет снижения массы тары более, чем на 1 тонну. Увеличенная до 120 кубометров вместимость хоппера обеспечивает эффективную перевозку легковесных зернопродуктов (шрота, жмыха и т.п.) при полном использовании осевой нагрузки 25 тс.

Применение нового материала также способствует улучшенной коррозионной стойкости элементов крыши и загрузочных люков.

В настоящее время ОВК и "Арконик Россия" продолжают совместную работу над созданием в нашей стране железнодорожной цистерны нового поколения.

НПК ОВК - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс".

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