ОВК сертифицировала вагон-хоппер с крышей из алюминиевого сплава

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сертифицирован вагон-хоппер для перевозки зерновых грузов с крышей из высокопрочного алюминиевого сплава, следует из сообщения НПК "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) и "Арконик Россия".

Грузоподъемность этого зерновоза увеличена до 77 тонн в сравнении с существующим на отечественном рынке полностью стальным аналогом за счет снижения массы тары более, чем на 1 тонну. Увеличенная до 120 кубометров вместимость хоппера обеспечивает эффективную перевозку легковесных зернопродуктов (шрота, жмыха и т.п.) при полном использовании осевой нагрузки 25 тс.

Применение нового материала также способствует улучшенной коррозионной стойкости элементов крыши и загрузочных люков.

В настоящее время ОВК и "Арконик Россия" продолжают совместную работу над созданием в нашей стране железнодорожной цистерны нового поколения.

НПК ОВК - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс".