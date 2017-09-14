Норвежские пилоты авиакомпании SAS отменили забастовку

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ОСЛО, 14 сентября. /ТАСС/. Норвежские пилоты международной авиакомпании SAS ("Скандинавские авиалинии") отменили забастовку, которая должна была начаться в четверг. Ночью представители профсоюзов достигли соглашения с компанией о повышении зарплат пилотов на 6% в течении трех лет и выполнении ряда других требований.
В среду SAS отменила 100 рейсов, намеченных на четверг, в том числе 58 вылетов из аэропорта Осло. Пассажиры, пользующиеся услугами авиакомпании, могут столкнуться с задержками рейсов в течение дня, однако в SAS обещают в кратчайшие сроки вернуться к обычному графику полетов.
В Дании и Швеции переговоры с местными пилотами завершились на неделю раньше, чем в Норвегии. Три скандинавских государства совместно владеют 42,9% акций авиакомпании.