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Норвежские пилоты авиакомпании SAS отменили забастовку

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 9:53 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 14, сентября. /ТАСС

Ночью представители профсоюзов достигли соглашения с компанией о повышении зарплат пилотов на 6% в течении трех лет и выполнении ряда других требований

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ОСЛО, 14 сентября. /ТАСС/. Норвежские пилоты международной авиакомпании SAS ("Скандинавские авиалинии") отменили забастовку, которая должна была начаться в четверг. Ночью представители профсоюзов достигли соглашения с компанией о повышении зарплат пилотов на 6% в течении трех лет и выполнении ряда других требований.

В среду SAS отменила 100 рейсов, намеченных на четверг, в том числе 58 вылетов из аэропорта Осло. Пассажиры, пользующиеся услугами авиакомпании, могут столкнуться с задержками рейсов в течение дня, однако в SAS обещают в кратчайшие сроки вернуться к обычному графику полетов.

В Дании и Швеции переговоры с местными пилотами завершились на неделю раньше, чем в Норвегии. Три скандинавских государства совместно владеют 42,9% акций авиакомпании.

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