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"Ъ": "Ростех" хочет забрать у ФГК вагоны "Уралвагонзавода"

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 10:06 UTC+3

Эффективность работы парка "УВЗ-Логистики" под управлением "Федеральной грузовой компании" в I квартале выросла на 40%

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Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 14 сентября./ТАСС/. ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" не договорились о возвращении 27,2 тыс. полувагонов "УВЗ-Логистики" (УВЗЛ, подконтрольна госкорпорации через "Уралвагонзавод") из аренды у входящей в РЖД "Федеральной грузовой компании" (ФГК), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Вагоны были арендованы в 2015 году до конца 2018 года. Этот парк взят в лизинг УВЗЛ у "ВЭБ-лизинга" и "Газпромбанк Лизинга". Но в конце 2016 года "Уралвагонзавод" был передан "Ростеху", и уже весной текущего года "Ростех" начал работу по изъятию парка УВЗЛ, рассказывает собеседник "Ъ". В июле глава госкорпорации Сергей Чемезов обратился к президенту РЖД Олегу Белозерову с просьбой об "оперативном решении по возврату полувагонов в управление УВЗЛ до конца 2017 года" путем досрочного прекращения договора и увеличения арендной ставки "до рыночного уровня в 1,3 тыс. руб. за вагон в сутки до момента возврата вагонов", цитирует издание письмо Чемезова к Белозерову. Глава госкорпорации поясняет, что ведется поиск решений по сокращению убытков компаний УВЗ, а основная причина сложного финансового состояния УВЗЛ - аренда вагонов "на нерыночных условиях".

В августе Белозеров писал вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что текущие ставки аренды парка УВЗЛ превышают ставки по другим контрактам ФГК, а также предупредил, что при досрочном расторжении договора по инициативе УВЗЛ штраф в пользу ФГК составит около 4 млрд руб.

В УВЗ "Ъ" сообщили, что договор УВЗЛ и ФГК не расторгнут, но "претензий нет, компании ведут переговоры". В РЖД отметили, что эффективность работы парка УВЗЛ под управлением ФГК выросла на 40% в первом квартале, до 24,5 млрд тоннокилометров. Своевременная помощь ФГК предотвратила изъятие вагонов УВЗЛ лизингодателями, добавляют в монополии.

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