Минфин предлагает изъять в бюджет у ГК по ОрВД 41 млрд руб. чистой прибыли в 2018-20 гг.

МОСКВА, 14 сентября./ТАСС/. Минфин предлагает изъять в бюджет у Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД, предоставляет авиакомпаниям услуги аэронавигационного обслуживания) 100% чистой прибыли в 2018-2020 гг. на общую сумму 41 млрд руб., сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на протокол сентябрьского заседания рабочей группы при правительственной комиссии по транспорту. Эти деньги предлагается направить на развитие аэродромной инфраструктуры.

Обвалившийся в 2014 году рубль позволил России заработать на зарубежных авиакомпаниях, которые платят за аэронавигационное обслуживание в валюте. Таким образом, в 2014-2016 гг. чистая прибыль госкорпорации выросла в несколько раз. На конец 2016 г. на ее счетах скопилось 48,5 млрд руб.

Если принять предложение Минфина, госкорпорации придется отменить 80% своей программы развития в 2018-2020 гг., говорится в протоколе.

Госкорпорация по ОрВД уже скорректировала программу развития из-за того, что ей надо софинансировать достройку третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве. В июне министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что госкорпорация может направить на этот проект 7,7 млрд руб.

По словам человека близкого к госкорпорации, 41 млрд руб. нужен не только для аэропорта Шереметьево.

Согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), к которой присоединилась и Россия, доходы аэронавигационной системы можно направлять только на развитие самой системы.

Представители Минфина и Дворковича не дали свои комментарии "Ведомостям". Правительственная комиссия по бюджетному планированию не поддержала предложение Минфина забрать деньги у Госкорпорации по ОрВД, говорит федеральный чиновник.

"Государство вправе самостоятельно распределять доходы, никакие международные правила это не регулируют", - заявил представитель ICAO.

По словам двух собеседников газеты, близких к госкорпорации, если нарушить рекомендации ICAO, международные организации и авиакомпании, в первую очередь иностранные, могут возмутиться и потребовать снизить ставки за аэронавигационное обслуживание.