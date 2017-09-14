Контейнерооборот порта Шанхай в августе увеличился на 4,5%

ШАНХАЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в мире контейнерный порт Шанхай перевалил в августе 3,46 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 4,5% превышает показатель августа прошлого года, следует из данных, опубликованных оператором порта SIPG.

Рост контейнерооборота порта несколько замедлился в последнее время: за восемь месяцев с начала года рост составил 8,3%, в то время как по итогам первых шести месяцев этот показатель находился на уровне 9,6%, за первый квартал - 10%.

Причина в замедлении темпов роста экспорта на фоне более скромного спроса на китайские товары на мировых рынках. По данным официальной таможенной статистики, экспорт китайских товаров в августе вырос на 5,5% в годовом выражении по сравнению с 11% в июле.