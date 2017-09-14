Пассажиропоток аэропорта Домодедово летом вырос на 6,2%, до 10 млн человек

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово летом 2017 года обслужил более 10 млн пассажиров, что на 6,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.
Пассажиропоток на внутрироссийских рейсах за отчетный период составил 5,3 млн человек. В рейтинге самых популярных направлений лидером стал Симферополь: более 737,6 тыс. пассажиров за три месяца. Также в числе наиболее востребованных маршрутов - Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Анапа.
На международных направлениях самые высокие показатели пассажиропотока зафиксированы в Анталью. За весь летний сезон Домодедово обслужил 460 тыс. человек.
В числе самых популярных зарубежных маршрутов также Тиват, Барселона, Бургас, Ларнака, Франкфурт, Дубай.
Максимальный среднесуточный пассажиропоток зафиксирован 15 июля: в этот день услугами аэропорта воспользовались 120,5 тыс. человек.
Московский аэропорт Домодедово является одной из крупнейших воздушных гаваней России. В 2016 году аэропорт обслужил 28,5 млн человек. Маршрутная сеть включает 72 уникальных направления.