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Пассажиропоток аэропорта Домодедово летом вырос на 6,2%, до 10 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 13:13 UTC+3

В рейтинге самых популярных направлений лидером стал Симферополь: более 737,6 тыс. пассажиров за три месяца

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово летом 2017 года обслужил более 10 млн пассажиров, что на 6,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток на внутрироссийских рейсах за отчетный период составил 5,3 млн человек. В рейтинге самых популярных направлений лидером стал Симферополь: более 737,6 тыс. пассажиров за три месяца. Также в числе наиболее востребованных маршрутов - Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Анапа.

На международных направлениях самые высокие показатели пассажиропотока зафиксированы в Анталью. За весь летний сезон Домодедово обслужил 460 тыс. человек.

В числе самых популярных зарубежных маршрутов также Тиват, Барселона, Бургас, Ларнака, Франкфурт, Дубай.

Максимальный среднесуточный пассажиропоток зафиксирован 15 июля: в этот день услугами аэропорта воспользовались 120,5 тыс. человек.

Московский аэропорт Домодедово является одной из крупнейших воздушных гаваней России. В 2016 году аэропорт обслужил 28,5 млн человек. Маршрутная сеть включает 72 уникальных направления.

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