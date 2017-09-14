РЖД разместят шестилетние евробонды на 450 млн франков под 2,1% годовых

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместит шестилетние евробонды на сумму 450 млн швейцарских франков под 2,1% годовых, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.
Первоначальный ориентир доходности составлял 2,1-2,35%, впоследствии был понижен до 2,1-2,25%.
Компания в среду завершила проведение встреч с инвесторами в Швейцарии, книга заявок была открыта в четверг. Организаторами выпуска стали "ВТБ Капитал", Credit Suisse и J.P. Morgan.
РЖД выпустят евробонды во франках впервые за четыре года. В текущем году РЖД уже выпускали евробонды на $500 млн и 15 млрд руб.