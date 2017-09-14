Контейнерооборот порта Сингапур в августе вырос на 10%

СИНГАПУР, 14 июля. /ТАСС/. Контейнерооборот порта Сингапур (второго крупнейшего контейнерного порта в мире) вырос в августе на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 2,95 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), следует из предварительных данных оператора порта MPA.

Контейнерооборот порта продолжает стабильно расти, благодаря приходу новых линий в результате апрельской реструктуризации глобальной системы альянсов перевозчиков.

За восемь месяцев с начала года трафик через порт составил 22 млн TEU, что на 7,5% больше, чем в январе-августе прошлого года.

Рост был обеспечен эффективным решением оператора порта сделать ключевых линейных операторов Cosco и CMA CGM акционерами своих терминалов. В результате Ocean Alliance (членами которого являются обе линии) выбрал Сингапур своим хабом в Юго-Восточной Азии.

С другой стороны в результате слияния Hapag-Lloyd с United Arab Shipping Company (UASC), последний также перенес свои судозаходы из Порт-Кланг в Сингапур.

Между тем рост в Шанхае - крупнейшем контейнерном порту в мире - замедлился в августе до 4,5% на фоне снижения спроса на товары китайского экспорта на мировых рынках.