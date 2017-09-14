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Пассажирские перевозки между Россией и Финляндией за 8 месяцев 2017 г. увеличились на 25%

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 13:47 UTC+3

В частности, в сообщении между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездами Allegro перевезено 329,8 тыс. пассажиров

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток в сообщении между Россией и Финляндией в январе-августе 2017 года составил 378 тыс. человек, что на 24,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.

В частности, в сообщении между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездами Allegro перевезено 329,8 тыс. пассажиров (+26,5% к аналогичному периоду 2016 года), поездами "Лев Толстой" (Москва - Хельсинки) - 48,3 тыс. пассажиров (+13%).

Грузовые перевозки между Россией и Финляндией также растут: за восемь месяцев года перевезено более 14,6 млн тонн (+3,8% к аналогичному периоду 2016 года). Положительной динамике, как отмечают в компании, способствует активная работа с клиентами, внедрение новых технологий и расширение номенклатуры грузов. Среди новых грузов - газовые трубы по проекту "Северный поток-2" и уголь, перевозка которого осуществляется в прямом железнодорожном сообщении с августа текущего года.

Во время рабочей встречи президента ОАО "РЖД" Олега Белозерова и президента VR Group ("Железные дороги Финляндии") Рольфа Янссона, которая состоялась 13 сентября, стороны обсудили перспективы совместной работы в области перевозок грузов из Китая в Европу и по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", а также вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере электронного обмена данными при перевозках грузов.

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