Большую часть евробондов РЖД скупили швейцарские инвесторы

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МОСКВА, 14 сентября, /ТАСС/. Большую часть евробондов ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), которые компания разместила в четверг, скупили швейцарские инвесторы. Об этом говорится в сообщении одного из организаторов размещения - "ВТБ Капитал".
"В сделке приняли участие инвесторы из европейских стран, России, большая часть еврооблигаций ушла швейцарским инвесторам, - говорится в сообщении. - Изначальный ориентир доходности составил 2,1-2,35%, благодаря интересу инвесторов выпуск удалось разместить по нижней границе диапазона на уровне 2,1%".
Компания разместила шестилетние евробонды на сумму 450 млн швейцарских франков под 2,1% годовых.
РЖД не выходили на швейцарский долговой рынок с 2013 г., поэтому спрос инвесторов бумаги был значительный, отмечается в сообщении "ВТБ Капитала".