Авиакомпания "Аврора" за 8 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") в январе-августе 2017 года перевезла 1,04 млн человек, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении перевозчика.

Пассажиропоток на международных линиях вырос на 26%, до 266,6 тыс. человек, на внутренних - на 10%, до 775,9 тыс. человек.

Процент коммерческой загрузки составил 66%, процент занятости пассажирских кресел - 73%.

Объем грузовых перевозок за отчетный период составил более 4,9 тыс. тонн.

АО "Авиакомпания "Аврора"" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 году по поручению правительства РФ. Входит в группу компаний "Аэрофлот". В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. По итогам 2016 года компания перевезла 1,38 млн пассажиров, что на 22% больше, чем в 2015 году.