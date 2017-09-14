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Авиасообщение между РФ и Ираком возобновится 17 сентября

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Первый рейс из Багдада выполнит авиакомпания Iraqi Airways в аэропорт Внуково

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Авиасообщение между Россией и Ираком возобновится 17 сентября после перерыва в 13 лет, следует из сообщения Внуково. Первый рейс из Багдада выполнит авиакомпания Iraqi Airways в аэропорт Внуково.

Планируется, что самолет авиакомпании приземлится в Москве в 11:00 17 сентября.

Ранее Росавиация сообщала, что возобновление авиасообщения состоится в сентябре.

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