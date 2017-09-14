Общий долг Fesco на конец июля составил $885,8 млн

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Общий долг транспортной группы Fesco на конец июля составил $885,8 млн, следует из отчета компании за 7 месяцев 2017 г.

Выручка Fesco в январе-июле выросла на 28,7% и составила $391,1 млн, показатель EBITDA - на 44,9%, до $68,1 млн.

Ранее сообщалось, что более половины держателей еврооблигаций Fesco с погашением в 2018 и 2020 гг. присоединились к соглашению о фиксации намерений (Standstill and Lock-Up Agreement) в целях содействия проведению реструктуризации задолженности группы по долларовым облигациям. Согласно условиям соглашения, выплата первой комиссии за фиксацию намерений, а также последующих комиссий будут производиться только тем держателям евробондов, которые присоединились к соглашению до 4 октября 2017 г. включительно.

В мае 2016 г. Fesco допустила дефолт по выплате купона по еврооблигациям на общую сумму $655 млн и вела переговоры с держателями бумаг по реструктуризации задолженности. Компания предлагала держателям единовременную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако кредиторы настаивали на выплате в размере 85%.

В начале сентября 2017 г. Fesco заявила о согласовании с ad hoc-группой держателей еврооблигаций с погашением в 2018 и в 2020 гг., которые владеют 47,34% от общего объема долларовых облигаций, находящихся в обращении, ключевые условия реструктуризации задолженности. Они подразумевают единовременную выплату компанией $547,5 млн. Для начала реструктуризации ее должны поддержать 75% держателей бондов, а сама компания - привлечь достаточное финансирование (долговое или через акционерный капитал).

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе "Сумма" принадлежит 32,5% акций Fesco, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%.