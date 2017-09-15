"Ъ": Дальрыба" планирует построить два судна под инвестиционные квоты

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ПАО "Дальрыба" подписало соглашение с проектным бюро "Нордик Инжиниринг" о создании проекта краболовного судна. По проекту компания планирует строить два судна-краболова под инвестиционные квоты ("квоты под киль"), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на технического директора "Дальрыбы" Владимира Будько.

Предполагается, что твердый контракт стороны подпишут в ноябре, после чего начнется разработка техпроекта. На это, по словам генерального директора бюро Виталия Гвоздева, уйдет четыре-пять месяцев. Закладка первого судна запланирована на середину 2018 года.

В "Дальрыбе" не раскрывают место строительства судов, так как не сделали окончательный выбор верфи. По данным "Ъ", одной из них является Окская судоверфь в Нижнем Новгороде (принадлежит UCL Holding Владимира Лисина). Исполнителями контракта также могут быть дальневосточные верфи, рассказали источники "Ъ" на рынке.

Длина краболовных судов составит 60 м, они будут оснащены морозильной техникой. По оценкам собеседников "Ъ", такое судно должно стоить не более 1,5 млрд руб., но итоговая цена будет зависеть от насыщения судна и исхода переговоров с верфью. По словам источников "Ъ", знакомых с проектом "Дальрыбы", компания планирует привлечь кредитные средства и ведет переговоры сразу с несколькими банками.

"Квоты под киль" вводятся с этого года, они оговаривают выделение части квот на вылов рыбы и морских биоресурсов при условии заказа новых судов на верфях РФ или под обязательство строить береговые перерабатывающие мощности. Механизм "квот под киль" для крабов в настоящее время на финальной стадии проработки, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. По предварительным данным, количество попадающих под квоты новых краболовов для Дальневосточного бассейна может быть ограничено 30 судами, для Северного бассейна - 6-10 судами.