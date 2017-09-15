Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Швартовка судов в порту Приморск приостановлена из-за шторма

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В остальных портах погода рабочая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Швартовка судов в нефтеналивном порту Приморск приостановлена из-за шторма, но отгрузка нефти на экспорт продолжается, сообщил журналистам представитель "Транснефти".

"Порт Приморск в условиях сильного ветра с сегодняшнего утра закрыт для швартовки. Погрузка уже пришвартованных судов продолжается", - сказал он.

Представитель "Транснефти" добавил, что в остальных портах погода рабочая.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов говорил, что "Транснефть" в 2017 г. ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в объеме 483,3 млн т. В то же время он отмечал, что компания прогнозирует снижение экспорта по системе в 2017 г. на 2,4% - до 232-233 млн т.

Первый вице-президент компании Максим Гришанин ранее сообщал, что в 2016 г. по системе "Транснефти" транспортировано 483,4 млн т нефти, в том числе на экспорт 237,8 млн т. При этом через порты на экспорт поставлено 142,9 млн т, по трубопроводам - 94,9 млн т. В частности, через порт Приморск поставлено 50,6 млн т, Новороссийск - 30,4 млн т, Козьмино - 31,8 млн т, Усть-Луга - 30,1 млн т.

В 2017 г. через порты планируется поставить 135 млн т нефти. Транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн т.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лондонском метро прогремел взрыв
2
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
3
В Великобритании умер самый старый кот в мире
4
"Ъ": кабмин обсудит введение налога для AliExpress, Amazon и eBay
5
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
6
У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски
7
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама