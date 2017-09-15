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ФАС получила ходатайство от DP World о покупке акций Fesco

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 13:38 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Замглавы антимонопольного ведомства Цыденов не стал раскрывать долю, на которую претендуют DP World

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство от DP World о покупке акций Fesco, анализ начат, заявил журналистам замглавы ведомства Андрей Цыганов.

"Мы обычно не говорим об этом, но приходило (ходатайство - прим. ред.). Эта сделка уже зафайлена официально, процесс анализа уже начался", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, совместно ли с РФПИ подано ходатайство, Цыганов отметил, что "как структура этой сделки должна быть, так она и есть".

При этом замглавы ФАС не стал раскрывать долю, на которую претендуют DP World.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что фонд интересуется акциями Fesco, в том числе совместно с DP World.

Вторичное публичное размещение акций (SPO) транспортной группы Fesco в пользу иностранного инвестора может потребовать согласования на правкомиссии, сообщали ТАСС в Федеральной антимонопольной службе. Это обусловлено тем, что некоторые хозяйственные общества, входящие в группу Fesco, имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ранее Дмитриев в интервью ТАСС говорил об интересе еще к одному транспортному активу: Дубайский портовый оператор DP World заинтересован в приобретении акций РЖД в "Трансконтейнере" совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

DP World обладает портфелем из более чем 65 морских терминалов, расположенных на шести континентах, включая строящиеся терминалы в Индии, Африке, Европе и Ближнем Востоке.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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