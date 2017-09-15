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Завершилась укладка ж/д полотна на линии королевы Елизаветы в рамках проекта Crossrail

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 17:21 UTC+3

Линия, которая пройдет от вокзала Паддингтон в центре Лондона до аббатства Вуд на юго-востоке города, должна заработать в декабре 2018 года

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Завершены работы по укладке путей на линии имени королевы Елизаветы в рамках проекта строительства 118-километровой сети железных дорог Crossrail, которая свяжет между собой западные и восточные пригороды Лондона через центр города. Об этом объявил оператор проекта Crossrail Limited.

На этой неделе высокопоставленные правительственные чиновники приняли участие в церемонии установки последней клеммы, завершившей прокладку железнодорожного полотна в восточном туннеле новой линии на глубине 35 метров под землей.

Теперь поезда, обслуживающие строительные работы, могут проходить по всей протяженности линии.

Линия, которая пройдет от вокзала Паддингтон в центре Лондона до аббатства Вуд на юго-востоке города, должна заработать в декабре 2018 года. Часть ее, проходящая через центр Лондона, проложена через подземный двойной туннель длиной в 21 км.

Crossrail является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Европы. Стоимость его реализации оценивается в 14,8 млрд фунтов стерлингов ($20 млрд). Строительство началось в 2009 году и должно полностью завершиться к концу 2019 года.

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