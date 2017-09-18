Китайская Hebei Port Group может вложиться в портовую инфраструктуру в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Компания ООО "Хэбэй Порт Групп" (Hebei Port Group) намерена инвестировать в развитие портовой инфраструктуры и строительство зернового терминала в Приморье, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте администрации Приморского края. О планах компании стало известно в рамках встречи председателя Совета директоров организации Цао Цзыюя и директора департамента международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова.

В процессе переговоров стало известно, что интерес "Хэбэй Порт Групп" к Приморскому краю связан с намерением китайской провинции Хэйлунцзян транспортировать большой объем выращенной сельскохозяйственной продукции в южные территории КНР. Предполагается, что грузы будут доставляться по транспортному коридору "Приморье-1" через пункты пропуска до южных портов Приморья, а затем морским путем транспортироваться в южную часть Китая и другие страны. Основным видом экспортируемой продукции должно стать зерно. По данным публикации, объем поставок может составить от 6 до 10 млн тонн в год.

Согласно сообщению, чтобы обеспечить наличие необходимых мощностей на всех этапах транспортировки грузов, компания планирует инвестировать в развитие портовой инфраструктуры края, а также построить в Приморье зерновой терминал.

"Чтобы осуществить свою идею, вы можете либо найти земельный участок под строительство нового порта, либо найти проект, который предполагает создание нового порта и при этом заинтересован в инвестициях, либо войти в уже действующий порт", - предложил свои варианты иностранным коллегам начальник отдела развития транспорта Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота Михаил Холоша.

По словам Цао Цзыя, компания готова рассмотреть все варианты развития сотрудничества.