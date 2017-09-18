КТСП в январе-августе возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 426 тыс. TEU

МОСКВА, 18 сентября./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-августа 2017 года увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 3,04 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

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На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту. Лидирующую строчку рейтинга занимает стивидорная компания ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, Большой порт Санкт-Петербург) с объемом перевалки контейнеров 426,19 тыс. TEU, что на 14,2% больше, чем в январе-августе 2016 года.

ООО "Балтийская стивидорная компания" (порт Калининград) по итогам января-августа 2016 года занимала 13-ю позицию. В отчетном периоде, увеличив перевалку контейнеров на 70,5%, до 110,87 тыс. TEU, компания поднялась на 10-ю позицию. ООО "НУТЭП" (порт Новороссийск) поднялось с 7-ой на 5-ю позицию с оборотом 199,43 тыс. TEU (+24,4%), ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) - с 9-ой на 8-ю - 127,54 тыс. TEU (+34,9%).

АО "Петролеспорт" (ПЛП, Большой морпорт Санкт-Петербург), сократив перевалку контейнеров на 20,1%, до 145,64 тыс. TEU, опустилось с 5-ой позиции по итогам января-августа 2016 года на 7-ю. ООО "Моби Дик" (Большой порт Санкт-Петербург) опустилось с 8-ой на 9-ю позицию, перевалив 113,24 тыс. TEU (+12,2%).

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В целом за отчетный период наибольшее снижение контейнерооборота показали компании: ООО "Русмарин форвардинг" (порт Санкт-Петербург) - на 94,8%, до 1,05 тыс. TEU, ООО "Ростовский универсальный порт" (порт Ростов-на-Дону) - на 94,1%, до 45 TEU, ПАО "Мурманский МТП" (порт Мурманск) - на 75,7%, до 56 TEU.

Наибольший рост перевалки контейнеров показали компании: ООО "МГС-Терминал" (порт Санкт-Петербург) - в 3,7 раза, до 8,09 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - в 2,9 раза, до 15,75 тыс. TEU, ЗАО "Дальзавод-Терминал" (порт Владивосток) - в 2,1 раза, до 31,22 тыс. TEU.

По итогам января-августа 2017 года 10 крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 2,19 млн TEU, что составляет 71,9% всего контейнерооборота морских портов России и превышает аналогичный период 2016 года на 17,4%.