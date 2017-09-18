Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КТСП в январе-августе возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 426 тыс. TEU

Экономика и бизнес Транспорт
18 сентября, 15:35 UTC+3

По итогам января-августа 2017 года 10 крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 2,19 млн TEU, что составляет 71,9% всего контейнерооборота морских портов России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"

МОСКВА, 18 сентября./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-августа 2017 года увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 3,04 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

© ТАСС
© ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту. Лидирующую строчку рейтинга занимает стивидорная компания ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, Большой порт Санкт-Петербург) с объемом перевалки контейнеров 426,19 тыс. TEU, что на 14,2% больше, чем в январе-августе 2016 года.

ООО "Балтийская стивидорная компания" (порт Калининград) по итогам января-августа 2016 года занимала 13-ю позицию. В отчетном периоде, увеличив перевалку контейнеров на 70,5%, до 110,87 тыс. TEU, компания поднялась на 10-ю позицию. ООО "НУТЭП" (порт Новороссийск) поднялось с 7-ой на 5-ю позицию с оборотом 199,43 тыс. TEU (+24,4%), ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) - с 9-ой на 8-ю - 127,54 тыс. TEU (+34,9%).

АО "Петролеспорт" (ПЛП, Большой морпорт Санкт-Петербург), сократив перевалку контейнеров на 20,1%, до 145,64 тыс. TEU, опустилось с 5-ой позиции по итогам января-августа 2016 года на 7-ю. ООО "Моби Дик" (Большой порт Санкт-Петербург) опустилось с 8-ой на 9-ю позицию, перевалив 113,24 тыс. TEU (+12,2%).

© ТАСС
© ТАСС

В целом за отчетный период наибольшее снижение контейнерооборота показали компании: ООО "Русмарин форвардинг" (порт Санкт-Петербург) - на 94,8%, до 1,05 тыс. TEU, ООО "Ростовский универсальный порт" (порт Ростов-на-Дону) - на 94,1%, до 45 TEU, ПАО "Мурманский МТП" (порт Мурманск) - на 75,7%, до 56 TEU.

Наибольший рост перевалки контейнеров показали компании: ООО "МГС-Терминал" (порт Санкт-Петербург) - в 3,7 раза, до 8,09 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"  - в 2,9 раза, до 15,75 тыс. TEU, ЗАО "Дальзавод-Терминал" (порт Владивосток) - в 2,1 раза, до 31,22 тыс. TEU.

По итогам января-августа 2017 года 10 крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 2,19 млн TEU, что составляет 71,9% всего контейнерооборота морских портов России и превышает аналогичный период 2016 года на 17,4%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Худрук Тбилисского театра оперы и балета: Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Правительство Севастополя ушло в отставку
5
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
6
"Казалось, Зураб - вечный": соболезнования в связи со смертью оперного певца
7
Суд постановил освободить из-под стражи подсудимых по делу о беспорядках в Одессе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама