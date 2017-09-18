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Выручка CMA СGM по итогам II кв. 2017 г. увеличилась на 57%, до $5,6 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
18 сентября, 15:57 UTC+3

Объемы перевозок французской судоходной компании за отчетный период выросли на 33,3%

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© EPA/WAEL HAMZEH

МАРСЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Консолидированная выручка группы CMA CGM во втором квартале 2017 года увеличилась на 56,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составила $5,55 млрд, говорится в сообщении компании.

Операционная выручка EBIT составила $472 млн, из которых $137 млн обеспечили операции APL. Чистая прибыль достигла $219 млн по сравнению с убытком в $129 млн по итогам аналогичного периода 2016 года.

По данным CMA CGM, положительная динамика показателей по итогам второго квартала этого года обусловлена приобретением APL в июне 2016 года и запуском Ocean Alliance в апреле 2017 года.

Объемы перевозок французской судоходной компании за отчетный период выросли на 33,3% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Более высокие уровни фрахтовых ставок на большинстве направлений перевозок обеспечили рост доходности операций в расчете не единицу перевозок на 12,5%.

CMA CGM занимает третье место в рейтинге крупнейших контейнерных перевозчиков в мире с долей рынка 11,7%. В отчете по итогам второго квартала компания также подтвердила заказ на поставку девяти новых контейнеровозов мощностью 22 тыс. TEU каждый. Перевозчик заявил, что расширение флота необходимо для обеспечения растущего спроса на перевозки.

В настоящее время флот под управлением CMA CGM насчитывает 462 судна (год назад - 532 судна). Вместимость флота осталась на уровне предыдущего года и составляет примерно 2,4 млн TEU.

Ожидается, что увеличение объемов также обеспечить приобретение Mercosul Line, о котором было объявлено в июне этого года. Mercosul является одним из ведущих операторов на рынке внутренних контейнерных перевозок в Бразилии, сделка позволит французской группе усилить свои позиции в Южной Америке, отметили в компании.

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