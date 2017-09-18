Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

DP World не будет продлевать соглашение на оперирование терминалом TPS в Индонезии

Экономика и бизнес Транспорт
18 сентября, 16:08 UTC+3

Это второй по величине контейнерный порт Индонезии после Танджунг-Приок в Джакарте

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Дубайский портовый оператор DP World не будет продлевать соглашение на право оперирования контейнерным терминалом PT Petikemas Surabaya (TPS) в Индонезии, срок действия которого истекает в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отметил глава компании Султан Ахмед Бин Сулайем, DP World "разочарован тем, что условия продления контракта, предложенные индонезийскими властями, не соответствуют нашим критериям для продолжения инвестиций".

Терминал TPS находится в порту Танджунг Перак в Сурабае. Это второй по величине контейнерный порт Индонезии после Танджунг-Приок в Джакарте. Его мощность составляет 2,1 млн. TEU. DP World принадлежит 49% акций TPS.

Танджунг Перак занимает 45 строчку рейтинга крупнейших контейнерных портов мира по версии Journal of Commerce. В прошлом году контейнерооборот порта составил 3,31 млн TEU, что на 6% больше, чем в 2015 году.

DP World обладает портфелем из более чем 65 морских терминалов, расположенных на шести континентах, включая строящиеся терминалы в Индии, Африке, Европе и Ближнем Востоке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Худрук Тбилисского театра оперы и балета: Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Правительство Севастополя ушло в отставку
5
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
6
"Казалось, Зураб - вечный": соболезнования в связи со смертью оперного певца
7
Суд постановил освободить из-под стражи подсудимых по делу о беспорядках в Одессе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама