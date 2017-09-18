DP World не будет продлевать соглашение на оперирование терминалом TPS в Индонезии

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Дубайский портовый оператор DP World не будет продлевать соглашение на право оперирования контейнерным терминалом PT Petikemas Surabaya (TPS) в Индонезии, срок действия которого истекает в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отметил глава компании Султан Ахмед Бин Сулайем, DP World "разочарован тем, что условия продления контракта, предложенные индонезийскими властями, не соответствуют нашим критериям для продолжения инвестиций".

Терминал TPS находится в порту Танджунг Перак в Сурабае. Это второй по величине контейнерный порт Индонезии после Танджунг-Приок в Джакарте. Его мощность составляет 2,1 млн. TEU. DP World принадлежит 49% акций TPS.

Танджунг Перак занимает 45 строчку рейтинга крупнейших контейнерных портов мира по версии Journal of Commerce. В прошлом году контейнерооборот порта составил 3,31 млн TEU, что на 6% больше, чем в 2015 году.

DP World обладает портфелем из более чем 65 морских терминалов, расположенных на шести континентах, включая строящиеся терминалы в Индии, Африке, Европе и Ближнем Востоке.