Авиакомпания NordStar выполнила летнюю программу полетов в Норильск на 89%

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar выполнила летнюю программу полетов по норильскому направлению на 89,4%. Летом в аэропорту Алыкель (Норильск) проводился второй этап реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), и прием среднемагистральных самолетов был ограничен, сообщила пресс-служба авиакомпании во вторник.

"По итогам выполнения летной программы в/из Норильска показатель регулярности выполнения полетов составил 89,4%. За весь период проведения реконструкции ВПП норильского аэропорта было зафиксировано 285 сбойных ситуаций. Основная причина возникновения данных сбойных ситуаций - метеоусловия в аэропорту "Норильск", препятствовавшие вылету и/или прибытию воздушных судов", - говорится в сообщении.

В течение всего периода перевозок в аэропорту находилось резервное воздушное судно ATR 42-500, готовое выполнить рейс в случае необходимости. Кроме того, был проработан вопрос оперативного размещения пассажиров в гостиницах в случаях длительных задержек по погодным условиям или других сбойных ситуаций. Всего в период с 1 июня по 16 сентября авиакомпания перевезла по этому направлению 105,5 тыс. пассажиров, а также 336 тонн грузов.

О реконструкции аэропорта

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. Однако с 1 июня работы велись на участке взлетно-посадочной полосы длиной более 1 км, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могли, поэтому их заменили самолетами малой авиации.

Работы по обновлению инфраструктуры норильского аэропорта ведутся только в летний сезон. Их планируют завершить в сентябре 2018 года. Деньги выделяются в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)": 9,6 мдрд рублей на ее реализацию направили из бюджета, 3 млрд рублей перевела компания "Норникель".

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Он является самым северным городом, где живут более 100 тыс. человек.

NordStar - это авиационный проект компании "Норникель". Рейсы авиакомпании выполняются на самолетах Boeing 737-800, а также на турбовинтовых ATR 42-500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.