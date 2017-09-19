"Уралвагонзавод" планирует вернуть из аренды ФГК вагоны "УВЗ-Логистик"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (НПК УВЗ, входит в корпорацию "Ростех") планирует вернуть из аренды "Федеральной грузовой компании" (ФГК) вагоны своей дочерней компании "УВЗ-Логистик", сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Мы планируем уладить этот вопрос с ФГК, планируем вернуть (вагоны). Сроки я пока точно назвать не могу, потому что у ФГК есть определенные обязательства по ряду контрактов - они должны их исполнить, и после этого они смогут освободить вагоны. Сейчас мы ведем переговоры. В любом случае, должен быть подготовлен график возврата", - сказал он.

По словам Чемезова, он надеется, что досрочный возврат вагонов обойдется без штрафных санкций. "Надеюсь, что штрафные санкции при этом не будут наложены. Я думаю, мы договоримся с РЖД о том, чтобы не платить штраф, потому что компания хорошо заработала на этих вагонах, начиная с 2015 года", - добавил глава "Ростеха".

Он отметил, что УВЗ планирует до конца сентября объявить конкурс на продажу "УВЗ-Логистик".

В марте 2016 г. Федеральная антимонопольная служба согласовала получение в пользование ФГК 100% парка "УВЗ- Логистик" (38,3 тыс. грузовых вагонов). Тогда генеральный директор ФГК Алексей Тайчер сообщал, что компания ведет переговоры о покупке "УВЗ-Логистик".

"УВЗ-Логистик" основано в 2010 г., входит в транспортную группу корпорации "Уралвагонзавод". Осуществляет железнодорожные грузоперевозки.

АО "Федеральная грузовая компания" начало хозяйственную деятельность в 2010 г. Основным видом деятельности является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно- экспедиционных и иных услуг. Объем перевозок в 2016 г. вырос на 13% - до 187 млн т. Вагонный парк в оперировании ФГК насчитывает 150 тыс. единиц подвижного состава.