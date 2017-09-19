Китайская СOMAC получила 130 заказов на поставку С919

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ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) получила 130 новых заказов на разработанный ею реактивный пассажирский узкофюзеляжный самолет С919, который в начале мая текущего года совершил в Шанхае свой первый тестовый полет. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении COMAC. При этом общее количество заказов на С919 увеличилось до 730.
"Китайская компания подписала соглашения с China Nuclear E&C Group, Huabao Leasing, AVIC International Leasing и Agricultural Bank of China Financial Leasing на поставку в общей сложности 130 машин", - говорится в сообщении.
COMAC занималась разработкой и производством С919 с 2008 года. Первый образец сошел с конвейера на сборочном предприятии в Шанхае в ноябре 2015 года. В разработке и производстве самолета на разных этапах принимали участие свыше 200 различных предприятий и 36 научно-исследовательских центров из 22 провинций страны.
Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4075 км, максимальная - 5000 км. Он может совершать полет на высоте до 12,1 тыс. метров.