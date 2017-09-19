Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузов

МОСКВА, 19 сентября./ТАСС/. Морские порты РФ в январе-августе 2017 года перевалили 277,36 млн тонн наливных грузов, что на 10,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего за отчетный период портами перевалено 517,26 млн тонн грузов (+10,4%).

Развернуть © ТАСС © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов и стивидорных компаний России по объемам перевалки наливных грузов.

Лидирующую позицию среди портов РФ по итогам января-августа 2017 года, как и за 8 месяцев 2016 года, занимает порт Новороссийск с оборотом 68,9 млн тонн (+13,2%). Среди стивидорных компаний первое место заняла ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) - 40,12 млн тонн (-7,4%).

Порт Усть-Луга поднялся с 3-й на 2-ю позицию с оборотом 42,31 млн тонн (+3,8%), сместив порт Приморск на 3-е место.

Порт Мурманск в январе-августе 2017 года нарастил перевалку наливных грузов в 3,7 раза, с 5,32 до 19,44 млн тонн, что позволило ему подняться с 12-ой позиции по итогам января-августа 2016 года на 5-ю. Порт Туапсе опустился с 5-й на 6-ю позицию, Пригородное - с 6-ой на 7-ю, Кавказ - с 7-ой на 9-ю. Порт Высоцк, занимавший в январе-августе 2016 года 9-ю позицию, вышел из топ-10.

Развернуть © ТАСС © ТАСС

Стивидорная компания ЗАО "КТК-Р" (порт Новороссийск) поднялась с 3-й на 2-ю позицию рейтинга с оборотом 36,16 млн тонн (+28,8%), сместив ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) на 3-ю позицию - 32,74 млн тонн (-0,2%). ООО "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) поменялась местами с ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) и поднялась на 4-ю позицию, перевалив 21,63 млн тонн (+12,5%).

Перевалка наливных грузов ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) в январе-августе прошлого года составляла 3,75 млн тонн (17 место). В отчетном периоде компания увеличила перевалку в 3 раза - до 11,15 млн тонн за счет чего вошла в топ-10 и заняла 8-ю позицию. EXXON NEFTEGAS LTD (порт Де-Кастри, Хабаровский край) опустилось с 8-ой позиции на 9-ю, АО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II" (порт Высоцк, Ленобласть) - с 9-ой на 10-ю. ООО "СВЛ МАРИН ТРАНЗИТ СЕРВИСИЗ" (порт Кавказ), занимавшее в январе-августе 2016 года 10-ю позицию, в отчетном периоде вышло из топ-10.

Наибольший рост перевалки наливных грузов за отчетный период показали порты: Мурманск - в 3,6 раза, до 19,44 млн тонн, Астрахань - в 5,9 раза, до 70,7 тыс. тонн, Сабетта - в 3,4 раза, до 3,83 млн тонн, а также стивидорные компании, такие как: ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) - в 3 раза, до 11,15 млн тонн, ООО "Газпромнефть-Ямал" (порт Сабетта) - в 3,4 раза, до 3,75 млн тонн, ООО "Евро-Транс" (порт Феодосия) - в 4 раза, до 246,1 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки наливных грузов отмечено в портах: Махачкала - на 67,6%, до 621,2 тыс. тонн, Выборг - на 61,2%, до 13 тыс. тонн, Архангельск - на 18,4%, до 547,3 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях: ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 67,6%, до 621,2 тыс. тонн, ЗАО "Интерферрум - Металл" (Большой морпорт Санкт-Петербург) - на 44,9%, до 321,6 тыс. тонн, ЗАО "Юг Руси" (порт Ростов-на-Дону) - на 30,5%, до 42,3 тыс. тонн.

По итогам января-августа 2017 года первой десяткой портов перевалено 238,94 млн тонн наливных грузов (+11,53%), что составляет 86,2% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 202,64 млн тонн (+8,5%), что составляет 73,1% общей перевалки наливных грузов.