Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Почта России" начала тестировать транзитный маршрут из Китая в Европу по желдороге

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В случае успешного тестирования транзитный он будет запущен на регулярной основе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Почта России" во вторник начала тестирование транзитного маршрута по железной дороге из Китая в Словению через Монголию, рассказал журналистам глава почтового оператора Николай Подгузов.

Первая партия почтовых отправлений, общий вес которой составляет около 1 тонны, была за пару дней доставлена на грузовиках до Улан-Батора (Монголия). После этого отправления были погружены в почтово-багажный вагон регулярного пассажирского поезда РЖД, который прибудет в Москву 23 сентября. Затем отправления для Словении пойдут транзитом через европейские страны. "Это пример интермодального товарного маршрута из Азии в Европу", - отметил глава "Почты России".

Подгузов подчеркнул, что данный проект покажет "значительный транзитный потенциал Почты России". В случае успешного тестирования (после подтверждения объемов почтовых отправлений) транзитный маршрут будет запущен на регулярной основе, уточнил он. По словам Подгузова, в дальнейшем транзитная доставка из Азии может быть запущена и в другие страны (в том числе в Хорватию, Венгрию, Австрию), однако пока об этом говорить рано - инициатива еще "молодая".

Ранее сообщалось, что "Почта России" планирует запустить регулярные рейсы своих самолетов в Словению. Тогда компания отмечала, что этот проект позволит предложить альтернативный логистический маршрут для почтового транзита из стран Юго-Восточной Азии не только в Словению, но и другие государства Балканского полуострова и Центральной Европы.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) "Почта России", Japan Post и Федеральная таможенная служба (ФТС России) заявили о начале тестирования перевозок почтовых отправлений из Японии в Европу транзитом через Россию.

"Почта России" включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников. Ежегодно "Почта России" принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает порядка 297 млн посылок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
3
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
4
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
5
Центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"
6
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
7
Следствие изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве спортсмена-ходока в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама