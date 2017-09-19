"Почта России" начала тестировать транзитный маршрут из Китая в Европу по желдороге

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Почта России" во вторник начала тестирование транзитного маршрута по железной дороге из Китая в Словению через Монголию, рассказал журналистам глава почтового оператора Николай Подгузов.

Первая партия почтовых отправлений, общий вес которой составляет около 1 тонны, была за пару дней доставлена на грузовиках до Улан-Батора (Монголия). После этого отправления были погружены в почтово-багажный вагон регулярного пассажирского поезда РЖД, который прибудет в Москву 23 сентября. Затем отправления для Словении пойдут транзитом через европейские страны. "Это пример интермодального товарного маршрута из Азии в Европу", - отметил глава "Почты России".

Подгузов подчеркнул, что данный проект покажет "значительный транзитный потенциал Почты России". В случае успешного тестирования (после подтверждения объемов почтовых отправлений) транзитный маршрут будет запущен на регулярной основе, уточнил он. По словам Подгузова, в дальнейшем транзитная доставка из Азии может быть запущена и в другие страны (в том числе в Хорватию, Венгрию, Австрию), однако пока об этом говорить рано - инициатива еще "молодая".

Ранее сообщалось, что "Почта России" планирует запустить регулярные рейсы своих самолетов в Словению. Тогда компания отмечала, что этот проект позволит предложить альтернативный логистический маршрут для почтового транзита из стран Юго-Восточной Азии не только в Словению, но и другие государства Балканского полуострова и Центральной Европы.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) "Почта России", Japan Post и Федеральная таможенная служба (ФТС России) заявили о начале тестирования перевозок почтовых отправлений из Японии в Европу транзитом через Россию.

"Почта России" включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников. Ежегодно "Почта России" принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает порядка 297 млн посылок.