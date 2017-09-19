Хорватия объявит тендер на установку плавучего СПГ-терминала

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ЗАГРЕБ, 19 сентября. /ТАСС/. Оператор проекта строительства комплекса по импорту сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк - LNG Croatia - пригласил заинтересованные компании подать заявки на участие в тендере на установку плавучего терминала для хранения и регазификации СПГ (FSRU), сообщает LNG World Shipping.
Проект призван диверсифицировать источники поставки энергоносителей в страну и сократить зависимость национальной экономики от газа, поставляемого по трубопроводу из России, отмечается в сообщении.
Заявки на участие в тендере принимаются до 29 сентября. Параметры FSRU не уточняются.
Инвестиционное решение по проекту будет принято в начале следующего года. ЕС софинансирует проект в объеме 102 млн евро.
Изначально на острове Крк планировалось строительство наземного терминала для импорта СПГ мощностью 2,4 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивалась в $650 млн. Переформатирование проекта на установку FSRU, по всей видимости, призвано ускорить его реализацию.