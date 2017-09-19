Грузооборот транспорта в России за 8 месяцев вырос на 7,3%

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в России в январе-августе 2017 г. вырос на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 3 трлн 598 млрд т/км. Об этом говорится в оперативном докладе Росстата.
В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 6,8% - до 1 трлн 643,2 млрд т/км, автомобильного транспорта - на 4,2%, до 153,6 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 8,3% и составил 1 трлн 721,6 млрд т/км.
Грузооборот морского транспорта за отчетный период увеличился на 3% - до 30,1 млрд т/км, внутреннего водного транспорта - снизился на 1,3%, до 44,6 млрд т/км.
Грузооборот воздушного транспорта увеличился на 19,7% и достиг 4,9 млрд т/км.