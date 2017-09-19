Большой порт Петербург в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке сухих грузов

МОСКВА, 19 сентября./ТАСС/. Морские порты РФ в январе-августе 2017 года перевалили 239,9 млн тонн сухих грузов, что на 9,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего в отчетном периоде грузооборот портов составил 517,26 млн тонн грузов (+10,4%).

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На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг портов и стивидорных компаний России по перевалке сухих грузов.

По итогам января-августа 2017 года лидирующую позицию среди портов занимает Большой морпорт Санкт-Петербург с показателем 30,4 млн тонн (+9,9%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) с оборотом 18,69 млн тонн (+14,2%).

Порт Усть-Луга (Ленобласть), увеличив перевалку сухих грузов на 29,1%, до 25,23 млн тонн, поднялся с 4-й позиции рейтинга по итогам января-августа 2016 года на 3-ю, опередив порт Восточный с оборотом 24,55 млн тонн (+4,2%).

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Стивидорная компания "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга) поднялась на 2-ой позицию с 4-й, увеличив перевалку сухих грузов на 42,3%, до 15,98 млн тонн. АО "Восточный порт" (порт Восточный) опустилось со 2-ой позиции на 3-ю - 15,26 млн тонн (-3,1%). ЗАО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) опустилось с 3-й на 4-ю позицию с оборотом 13,23 млн тонн (+1%).

ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по итогам января-августа 2016 года находилось на 12-ой позиции рейтинга. В отчетном периоде, увеличив перевалку сухих грузов на 26,9%, до 5,85 млн тонн, компания поднялась на 7-ю позицию. АО "Балтийский балкерный терминал" (порт Санкт-Петербург) поднялось с 13-ой позиции по итогам января-августа 2016 года на 8-ю с оборотом 5,12 млн тонн (+20,6%). ОАО "Ванинский МТП" (порт Ванино) опустилось с 7-ой позиции на 9-ю. ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" и АО "Туапсинский МТП", занимавшие в январе-августе 8-ую и 9-ю позиции соответственно, в отчетном периоде вышли из топ-10.

Наибольший рост перевалки сухих грузов в январе-августе 2017 года показали порты: Беринговский - в 3,8 раза, до 128,5 тыс. тонн, Кандалакша - в 2,4 раза, до 933,9 тыс. тонн, Зарубино - в 2 раза, до 121,4 тыс. тонн, а также стивидорные компании: ООО "Феникс" (порт Санкт-Петербург) - в 2,6 раза, до 839,8 тыс. тонн, ФГУП "Калининградский морской рыбный порт - в 2,3 раза, до 153,4 тыс. тонн, ООО "Владивостокский морской терминал" - в 2,2 раза, до 117,7 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки отмечено в портах: Феодосия - на 44,5%, до 53,3 тыс. тонн, Охотск - на 36,8%, до 59,8 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях, таких как: ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 73%, до 33,7 тыс. тонн, филиал ГУП РК "КМП" "Керченский торговый порт" (порт Керчь) - на 47,2%, до 364,3 тыс. тонн.

По итогам января-августа 2017 года первой десяткой портов перевалено 183,71 млн тонн сухих грузов (+10,5%), что составляет 76,6% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 100,83 млн тонн (+9,4%), что составляет 42% общей перевалки сухих грузов.