Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузооборот морских терминалов "Транснефти" за 8 месяцев вырос на 2,7%, до 91,26 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 17:07 UTC+3

ТАСС публикует рейтинг стивидорных активов крупнейших холдингов РФ по грузообороту в январе-августе 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Грузооборот морских терминалов холдинга "Транснефть", на долю которого приходится до 17,6% совокупного грузооборота портов РФ, по итогам января-августа 2017 года составил 91,26 млн тонн (+2,7% к январю-августу 2016 года).

© ТАСС
© ТАСС

В частности, по данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основе которых ТАСС подготовил рейтинг, грузооборот ООО "Транснефть - Порт Козьмино" составил 21,2 млн тонн (+2,5%), ООО "Невская трубопроводная компания" - 21,63 млн тонн (+12,5%).

Группа "Сумма" занимает второе место по грузообороту среди холдингов - 10,3% грузооборота РФ или 53,25 млн тонн (+1,5%).

Грузооборот группы НМТП разделен равными долями - в данном случае 48,43 млн тонн - между "Транснефтью" и группой "Сумма". При этом на долю группы НМТП приходится 53,1% совокупного грузооборота "Транснефти" и 90,9% грузооборота группы "Сумма".

Третье место по итогам января-августа занимает оборот стивидоров холдинга "Кузбассразрезуголь" (КРУ), который увеличился на 15,8%, до 31,24 млн тонн. Доля холдинга в структуре грузооборота портов РФ выросла на 0,3 пр.п., до 6%. АО "Восточный порт" перевалило 15,26 млн тонн угля (-3,1%), ОАО "Ростерминалуголь" - 15,98 млн тонн (+42,3%).

© ТАСС
© ТАСС

Совокупный грузооборот стивидоров холдинга СУЭК за отчетный период составил 27,18 млн тонн (+0,7%). Доля холдинга составляет 5,3% грузооборота РФ. Перевалка грузов ЗАО "Дальтрансуголь" за отчетный период достигла 13,23 млн тонн (+1%), ПАО "Мурманский МТП" - 10,43 млн тонн (+4,4%).

Рост грузооборота терминалов UCL Port составил 10,3%, до 24,53 млн тонн, Global Ports - 6,9%, до 12,61 млн тонн, Delo Ports - 22,4%, до 4,56 млн тонн, "Гленкора" - 34,4%, до 2,78 млн тонн, "Трансбункера" - 10,1%, до 1,86 млн тонн.

Грузооборот стивидоров холдинга "Мечел" сократился на 5,3%, до 5,89 млн тонн. По итогам января-августа снижение грузооборота отмечено также у стивидоров холдинга "Росморпорт" на 27,4%, до 2,95 млн тонн, "Норникеля" - на 6,7%, до 2,25 млн тонн, ННК - 12,6%, до 1,53 млн тонн, ГУП РК "КМП" - 10,7%, до 2,99 млн тонн.

Доля UCL Port составляет 4,7%, Global Ports - 2,4% (-0,1 пр.п.), "Роснефти" - 2,2% (-0,2 пр.п.) совокупного грузооборота РФ. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
2
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане
3
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
4
СМИ: Меланья Трамп дала Хорватии сутки на то, чтобы убрать из Загреба билборды с ее фото
5
Ространснадзор подал в суд на омского водителя, который бесплатно возит односельчан
6
Трамп: мировое сообщество должно отвергнуть угрозы суверенитету, в том числе на Украине
7
Ущерб от взлома банкомата Альфа-банка в Москве составил 40 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама