Грузооборот морских терминалов "Транснефти" за 8 месяцев вырос на 2,7%, до 91,26 млн тонн

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Грузооборот морских терминалов холдинга "Транснефть", на долю которого приходится до 17,6% совокупного грузооборота портов РФ, по итогам января-августа 2017 года составил 91,26 млн тонн (+2,7% к январю-августу 2016 года).

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В частности, по данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основе которых ТАСС подготовил рейтинг, грузооборот ООО "Транснефть - Порт Козьмино" составил 21,2 млн тонн (+2,5%), ООО "Невская трубопроводная компания" - 21,63 млн тонн (+12,5%).

Группа "Сумма" занимает второе место по грузообороту среди холдингов - 10,3% грузооборота РФ или 53,25 млн тонн (+1,5%).

Грузооборот группы НМТП разделен равными долями - в данном случае 48,43 млн тонн - между "Транснефтью" и группой "Сумма". При этом на долю группы НМТП приходится 53,1% совокупного грузооборота "Транснефти" и 90,9% грузооборота группы "Сумма".

Третье место по итогам января-августа занимает оборот стивидоров холдинга "Кузбассразрезуголь" (КРУ), который увеличился на 15,8%, до 31,24 млн тонн. Доля холдинга в структуре грузооборота портов РФ выросла на 0,3 пр.п., до 6%. АО "Восточный порт" перевалило 15,26 млн тонн угля (-3,1%), ОАО "Ростерминалуголь" - 15,98 млн тонн (+42,3%).

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Совокупный грузооборот стивидоров холдинга СУЭК за отчетный период составил 27,18 млн тонн (+0,7%). Доля холдинга составляет 5,3% грузооборота РФ. Перевалка грузов ЗАО "Дальтрансуголь" за отчетный период достигла 13,23 млн тонн (+1%), ПАО "Мурманский МТП" - 10,43 млн тонн (+4,4%).

Рост грузооборота терминалов UCL Port составил 10,3%, до 24,53 млн тонн, Global Ports - 6,9%, до 12,61 млн тонн, Delo Ports - 22,4%, до 4,56 млн тонн, "Гленкора" - 34,4%, до 2,78 млн тонн, "Трансбункера" - 10,1%, до 1,86 млн тонн.

Грузооборот стивидоров холдинга "Мечел" сократился на 5,3%, до 5,89 млн тонн. По итогам января-августа снижение грузооборота отмечено также у стивидоров холдинга "Росморпорт" на 27,4%, до 2,95 млн тонн, "Норникеля" - на 6,7%, до 2,25 млн тонн, ННК - 12,6%, до 1,53 млн тонн, ГУП РК "КМП" - 10,7%, до 2,99 млн тонн.

Доля UCL Port составляет 4,7%, Global Ports - 2,4% (-0,1 пр.п.), "Роснефти" - 2,2% (-0,2 пр.п.) совокупного грузооборота РФ.