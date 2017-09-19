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РЖД с октября вводят скидку в 10,3% на перевозку зерна с ряда станций в порты РФ

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 17:24 UTC+3

Данное решение принято для привлечения дополнительных объемов грузов

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 1 октября 2017 г. по 30 июня 2018 г. вводит скидку в 10,3% на тарифы на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей, через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах. Как сообщается в пресс-релизе РЖД, данное решение принято для привлечения дополнительных объемов грузов.

Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые.

В РЖД отметили, что в январе-августе 2017 г. со станций РЖД отправлено 12,5 млн т зерна (+10,7% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе на экспорт - 6,4 млн т (+23,8%). По итогам августа текущего года погрузка зерна составила 1,9 млн т, что почти на 15% выше аналогичного периода прошлого года.

При этом основной объем экспорта приходится на порты юга России и, главным образом, на Новороссийск, чья доля в структуре всего экспорта зерна превысила 50%.

"Такой уровень роста погрузки обусловлен существенным наращиванием экспортных перевозок, которые в августе 2017 г. выросли более чем на 42% к уровню прошлого года", - говорится в сообщении.

РЖД с 2013 г. имеет право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного государственным регулятором.

Вопросы изменения уровня тарифов в рамках "тарифного коридора" в настоящее время рассматриваются компанией согласно поступившим обращениям от пользователей услуг железнодорожного транспорта с соблюдением регламентированных условий и с оценкой экономической эффективности их реализации для РЖД.

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