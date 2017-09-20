Последний этап реконструкции аэропорта Норильска начнется 1 июня 2018 года

ТАСС, 20 сентября. Третий и завершающий этап реконструкции аэропорта Алыкель, основной воздушной гавани арктических территорий Красноярского края, начнется 1 июня 2018 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии Норильска.

В конце прошлой недели завершился второй этап реконструкции аэропорта, во время которого Алыкель не мог принимать тяжелые воздушные суда, перевозки осуществлялись самолетами региональной авиации.

"Заключительный этап реконструкции стартует 1 июня следующего года. Подрядчику предстоит заменить 1080 метров полосы, после чего норильский аэропорт, по оценкам специалистов, сможет обеспечивать безопасные авиаперевозки на протяжении десятилетий", - сообщили в пресс-службе.

Во время второго этапа были обустроены 1020 метров новой полосы. Вместе с участком в 720 метров, выполненным в прошлом году, длина новой полосы составляет 1740 м. Аэропорту выдан сертификат соответствия, что означает, что он допущен к полетам среднемагистральных воздушных судов без ограничений. С 18 сентября для полетов используется вся длина ВПП, рейсы совершаются самолетами типа Boeing.

"Работы велись в штатном режиме в тесном взаимодействии с аэропортом, с небольшим опережением графика. Полоса выполнена из высокопрочного бетона с арматурой", - сказал руководитель проекта реконструкции ВПП норильского аэропорта Сергей Старостин.

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году. Работы по обновлению инфраструктуры ведутся только в теплое время года, их планируют завершить в сентябре 2018 года. Деньги из федерального бюджета выделяют в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направили из бюджета, 3 млрд рублей - компания "Норникель".

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Он является самым северным городом, где живут более 100 тысяч человек.