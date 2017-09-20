"Аэрофлот" разместил 53,7 млн квазиказначейских акций по цене 182 руб. за бумагу

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот-Финанс" (дочерняя компания "Аэрофлота") завершила размещение 53,7 млн квазиказначейских акций по цене 182 руб. за бумагу, говорится в сообщении перевозчика.
"Акции были проданы по цене 182 рублей за одну акцию", - отмечается в пресс-релизе.
Как сообщалось ранее, объем реализованных акций составляет 4,84% уставного капитала авиакомпании. Таким образом, по итогам сделки доля акций в свободном обращении увеличилась до 45,8%.
51,17% акций "Аэрофлота" принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. До нынешнего размещения ценных бумаг институциональные и розничные инвесторы контролировали около 41% акций компании.