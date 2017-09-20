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"РЖД Логистика" запустила регулярный контейнерный поезд из КНР в Ворсино Калужской области

Экономика и бизнес Транспорт
20 сентября, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Для максимально оперативной доставки, с учетом разноколейности монгольской и китайской железных дорог, контейнеры будут оперативно перегружены с одного поезда на другой

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "РЖД Логистика", крупнейший на территории СНГ и стран Балтии логистический оператор, запустил регулярный контейнерный поезд из китайского Чэнду в Ворсино Калужской области, говорится в сообщении компании.

"Состав с импортом из Китая 19 сентября вышел навстречу составу с экспортом из России. Поезд, в составе которого сорок один 40-футовый контейнер с техникой и посудой, проследует до терминала Freight Village Vorsino в Калужской области, - отмечается в пресс-релизе. - На погранпереходе Замын-Ууд (Монголия) он встретится с отправленным 13 сентября экспортным составом из Ворсино".

Для максимально оперативной доставки, с учетом разноколейности монгольской и китайской железных дорог, контейнеры будут оперативно перегружены с одного поезда на другой.

Прибытие поезда в Ворсино ожидается 2 октября 2017 г., поезда в Чэнду - 26 сентября.

"РЖД Логистика" создана 19 ноября 2010 г. в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. По итогам 2016 г. "РЖД Логистика" обработала 56 млн т грузов.

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