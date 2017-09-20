NordStar открыла авиасообщение по маршруту Красноярск - Чита - Братск

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КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar в среду начала выполнять авиарейс по маршруту Красноярск - Братск - Чита, сообщила пресс-служба перевозчика в среду.
"Рейсы по маршруту Красноярск - Братск - Чита и обратно будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам. Для пассажиров, следующих из Красноярска в Братск время в полете составит 1 час 30 минут. Для пассажиров, совершающих перелет по направлению из Красноярска в Читу с посадкой в аэропорту "Братск", время в пути составит 4 часа 30 минут", - говорится в сообщении.
Авиасообщение по указанному направлению будет осуществляться на турбовинтовых самолетах ATR 42-500 вместимостью 46 кресел. Рейс будет выполняться по программе субсидирования авиаперевозок на региональных направлениях.
NordStar - это авиационный проект компании "Норникель". Рейсы авиакомпании выполняются на самолетах Boeing 737-800, а также на турбовинтовых ATR 42-500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.