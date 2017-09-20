Пассажиропоток аэропорта Волгограда увеличился на 26% из-за возобновления полетов в Турцию

ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Пассажиропоток аэропорта Волгограда увеличился на 26% за счет возобновления полетов в Турцию, а также большего количества рейсов по сравнению с прошлым годом в Москву и Санкт-Петербург, сообщил в среду ТАСС сообщил коммерческий директор аэропорта Евгений Садилов.

"За почти девять месяцев этого года пассажиропоток увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, а в летние месяцы увеличение потока доходило до 45%. Это обусловлено возобновлением полетов в Турцию - основное массовое направление из Волгограда. Плюс увеличилось количество внутренних рейсов, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург. Также востребованными остаются рейсы в Симферополь и Сочи", - сказал Садилов.

По его словам, в абсолютных цифрах по итогам 2016 года "пассажиропоток в аэропорту города на Волге составил 811 тыс. человек, по итогам этого года мы ожидаем 970 тыс., то есть почти на 160 тыс. человек больше".

Коммерческий директор аэропорта отметил, что эти цифры включают в себя и внутренние рейсы, и международные. "Если говорить отдельно о международном пассажиропотоке, то он также растет. В первую очередь, это рейсы на курорты Турции, о чем я уже говорил, плюс 24 октября начинается программа полетов в Дубай (ОАЭ), а со 2 января будущего года - беспосадочные перелеты в Бангкок (Таиланд)", - сказал Садилов.

Он отметил, что каких-то конкретных прогнозов на лето 2018 года, когда в Волгограде и еще в 10 российских городах, пройдут игры ЧМ-2018, делать очень сложно. "Смотря какие команды к нам приедут играть. Если, допустим, будет играть Германия, Испания, другие европейские страны, то тогда будет и бизнес-авиация, и чартеров будет много. А если приедут играть команды из стран, скажем так, с не сильно большим достатком, то будет, наверное, только несколько чартеров", - пояснил он.

Масштабная реконструкция

В международном аэропорту Волгограда (был открыт в 1957 году - прим. ТАСС) в 2014 году началась масштабная реконструкция. Аэропорт Волгограда вошел в дорожную карту подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. С привлечением федеральных средств была построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) длиной 2800 метров и шириной 45 метров, установлено метеооборудование по второй категории ICAO, что позволяет отправлять и принимать самолеты в сложных погодных условиях.

В прошлом году в аэропорту был построен новый терминал С для международных авиалиний, сейчас идет строительство терминала В для внутренних авиаперевозок. Сдача в эксплуатацию терминала В намечена на апрель 2018 года. В строительство этого терминала ПАО "МАВ" (Международный аэропорт Волгоград) вложило 2,1 млрд рублей.

Дальнейшее развитие аэропорта в рамках подготовки к ЧМ-2018 предполагает запуск аэроэкспресса, реконструкцию перрона аэропорта, строительство 20 стоянок воздушных судов. Планируется, что к 2018 году пропускная способность аэропорта достигнет требуемых FIFA 1450 человек в час.