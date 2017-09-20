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"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%

Экономика и бизнес Транспорт
20 сентября, 13:31 UTC+3

Инвестиции "Норникеля" в приобретение новой техники для филиала составили более 200 млн руб.

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© Лев Федосеев/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала (МТФ) "Норникеля" увеличатся почти на 40% за счет ввода новой грузоподъемной техники, сообщает пресс-служба компании.

"Использование новейшей грузоподъемной техники позволит нарастить складскую емкость перегрузочного терминала МТФ почти на 40%. Таких показателей планируется достигнуть за счет увеличения высоты складирования контейнеров при формировании штабелей. Подобные машины в условиях Крайнего Севера раньше не эксплуатировались. Инвестиции "Норникеля" в приобретение новой техники для Мурманского транспортного филиала составили более 200 млн руб.", - говорится в сообщении.

В настоящее время в распоряжение перегрузочного терминала МТФ уже поступили два козловых крана на пневматическом ходу производства компании Liebherr. Они предназначены для перегрузки контейнеров весом до 40 тонн.

"Норникель" - единственный производитель цветных металлов, обладающий собственным флотом и транспортно-логистическим узлом, - отметил директор МТФ "Норникеля" Александр Кондаков. - В нынешнем году компания ввела в эксплуатацию второй причал перегрузочного терминала, что позволило существенно нарастить грузопоток по маршруту Дудинка-Мурманск. Теперь же, с приходом новой перегрузочной техники, мы сможем максимально рационально использовать открытые складские площади".

Мурманский транспортный филиал "Норникеля" - подразделение, занимающееся перегрузкой и отправкой продукции компании. По итогам 2016 года сухогрузный флот компании перевез 1,262 млн тонн грузов (+7% относительно 2015 года).

В распоряжении МТФ "Норникеля" находятся пять судов- контейнеровозов арктического ледового класса, танкер и портовый ледокол. Наличие собственного флота позволяет компании быть полностью транспортно-независимой на арктическом плече морских перевозок. Обработка судов производится на собственном перегрузочном терминале, что повышает надежность доставки грузов дудинского направления.

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