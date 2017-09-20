Ростовский филиал ПГК в августе удвоил объемы погрузки каменного угля

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ростовский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в августе 2017 года погрузил более 234 тыс. тонн каменного угля, что в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года, говорится в сообщении компании.

Грузооборот в этом сегменте вырос в три раза и составил более 62,5 млн т-км.

Как отметил директор Ростовского филиала ПГК Вадим Жуков, рост перевозок твердого топлива обусловлен открытием в июле этого года горно-обогатительной фабрики в Белокалитвинском районе на шахте "Садкинская", а также возросшим мировым спросом на уголь.

Объем экспортных перевозок угля в августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в шесть раз и составил 55,7 тыс. тонн. Внутрироссийские перевозки выросли почти в два раза, до 179 тыс. тонн.

Отправка угля осуществлялась со станций Северо-Кавказской железной дороги в адрес топливно-энергетических компаний и предприятий ЖКХ Северного Кавказа, Приволжья и Центрально-Черноземного региона, на экспорт - через порты Азово-Черноморского бассейна в страны ближнего зарубежья, Канаду, Италию и Турцию.